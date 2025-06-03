Bakan Göktaş'tan Marmaris Depremi Açıklaması

Bakan Göktaş'tan Marmaris Depremi Açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak psikososyal destek hizmeti sunacaklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bakanlık olarak, başta Afranur kızımızın ailesi olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmak üzere sahadayız." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden evladımız Afranur Günlü'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bakanlık olarak, başta Afranur kızımızın ailesi olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunmak üzere sahadayız. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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