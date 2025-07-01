Bakan Göktaş'tan Koruyucu Ailelere Mektup

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile himayesindeki çocuklara yazdığı mektupta, sevgi dolu bir yuvanın önemini vurguladı ve koruyucu aileleri kahraman olarak nitelendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile himayesindeki çocuklar için yazdığı mektupta, "Sevgili yavrum, her çocuğun sevildiğini hissettiği bir yuvaya, içten bir sese, güvenli bir kucağa ihtiyacı vardır. Yanında olduğun koruyucu ailen, işte tam da böyle bir sevgiyle sarıyor seni. Seninle gülen, seninle sevinen, her duyguyu seninle birlikte hisseden ailen, senin için koruyucu bir melek, bizler için ise bir kahramandır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından koruyucu aile himayesindeki çocuklara hitaben kaleme aldığı mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Koruyucu aile yanında sevgiyle büyüyen çocuklara bir mektupla kalpten seslenmek istediğini, çocukların yüzündeki tebessümün, gayretlerinin en güzel karşılığı olduğunu belirten Göktaş, yuvalarını çocuklara açan koruyucu ailelere teşekkür etti.

Bakan Göktaş, çocuklara hitaben yazdığı mektubunda şunları kaydetti:

"Sevgili yavrum, her çocuğun sevildiğini hissettiği bir yuvaya, içten bir sese, güvenli bir kucağa ihtiyacı vardır. Yanında olduğun koruyucu ailen, işte tam da böyle bir sevgiyle sarıyor seni. Seninle gülen, seninle sevinen, her duyguyu seninle birlikte hisseden ailen, senin için koruyucu bir melek, bizler için ise bir kahramandır. Sen, sana güçlü olmayı, iyiliği paylaşmayı ve hayata sımsıkı bağlanmayı öğreten koruyucu ailen ve bizler için geleceğe yazılmış bir umutsun. Sen, sadece kendi yolunu değil, sana yüreğini açmış herkesin yolunu aydınlatan kıymetlimizsin. Sen, yüzündeki kocaman gülümsemeyle geleceğe yürürken bizler de her daim senin yanında olacağız. İyi ki hayatımızdasın yavrum. İyi ki bu dünyaya kalbinin saflığı ve güzelliğiyle ümit aşılıyorsun. Koruyucu ailene ve sana kocaman sevgilerimle."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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