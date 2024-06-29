AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 10 bin 256 çocuğumuz koruyucu aileler tarafından himaye ediliyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2002'de 515 çocuğumuza bakan 500 koruyucu ailemiz varken, halihazırda 8 bin 547 koruyucu ailemizin yanında 10 bin 256 çocuğumuz himaye ediliyor" dedi.

Bakan Göktaş, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Göktaş, çocukların fiziksel, psikolojik açıdan sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve huzurlu ortamda büyüyebilmelerini sağlamak için Koruyucu Aile Sistemi'ni etkin bir şekilde yürüttüklerini kaydetti. Koruyucu aile hizmet modeli ile Bakanlık tarafından belirlenen güvenli ve destekleyici bir aile ortamında çocukların gelişimine katkı sağlandığını aktaran Bakan Göktaş, "Çocukların ailelerinin gözetiminde ve sosyal çevrelerinden kopmadan büyümelerini önemli buluyoruz. Çocuklarımıza yönelik politikalarımızda aile bütünlüğü, çocuklarımızın kendi sosyal çevrelerinde büyümelerini destekleyici hizmetleri önceliyoruz. Bu doğrultuda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için aynı şartları oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Her bir koruyucu ailenin geleceğe kalacak bir hikaye yazdığını belirten Göktaş, "2002'de 515 çocuğumuza bakan 500 koruyucu ailemiz varken, halihazırda 8 bin 547 koruyucu ailemizin yanında 10 bin 256 çocuğumuz himaye ediliyor" dedi.

Vatandaşları koruyucu aile olmaya davet eden Bakan Göktaş, "Her çocuk sevgi dolu bir yuvada yaşamayı hak ediyor. Onların hayallerini, umutlarını yeşertmek ve topluma değer katan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak hepimizin görevi. Ben milletimizin bu duyarlılığı paylaştığına inanıyorum. Herkesi bir çocuğun hayatını tümden değiştirecek bir dokunuşla koruyucu aile olmaya davet ediyorum. Çocukların eğitim, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için koruyucu ailelerimize çocukların yaş ve eğitim durumlarına göre aylık ortalama 8 bin 515 TL destek sağlıyoruz. Buna ek olarak koruyucu aile yanındaki çocuklardan bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav kayıt ve servis ücretleri ile bunlara ilişkin her türlü araç gereç ve malzeme giderlerini Bakanlık olarak karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AİLELERE EĞİTİM VERECEĞİZ'

Koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayısındaki artış ile birlikte koruyucu aile hizmetinin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Göktaş, bu doğrultuda Türkiye'de Koruyucu Aile Hizmetinin Güçlendirilmesi Projesi'ni geçen yıl başlattıklarını kaydetti. Bakan Göktaş, proje kapsamında, 2'nci Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi ve Geçici Koruyucu Aile Çalıştayları gibi çeşitli temalarda toplantılar düzenlediklerini aktararak, "Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modelini devreye alarak bu yıl sonuna kadar 30 pilot ilde başlatmayı planlıyoruz. Koruyucu ailelerin tamamına Koruyucu Aile Akademisi uhdesinde eğitim vereceğiz. Buna ek olarak koruyucu aile birimlerinde yer alan görüşme alanlarının fiziki kapasitelerini iyileştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

'TECRÜBELERİMİZİ DÜNYAYA AKTARACAĞIZ'

Bakan Göktaş ayrıca, Geçici Koruyucu Aile Hizmet Modeli kapsamında korunma ihtiyacı içindeki çocuklara yönelik uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesi işlemlerini, kuruluş bakımına alınmadan ev ortamında gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti. Koruyucu Aile Hizmet Modeli'nin yaygınlaştırılması için 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi'nin başladığını belirten Bakan Göktaş, bu projeyle farkındalığı ve gönüllülüğü yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Koruyucu aile hizmet modelinin Azerbaycan'da da örnek alındığını ve ülkeye adapte edilmesi için teknik destekte bulunduklarını aktaran Göktaş, aynı desteği Özbekistan'da da vereceklerini belirterek, "Ayrıca Koruyucu Aile Hizmet Modelimizi tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bu yıl içerisinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 79'uncu oturumunda yan etkinlik olarak 'Dünyanın Gönül Elçileri' temasıyla Türkiye'deki koruyucu aile uygulamalarına yönelik bilgi ve tecrübelerimizi tüm dünyaya aktaracağız" ifadelerini kullandı.