Bakan Göktaş'tan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı" Açıklaması

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddete karşı verdikleri mücadeleyi Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "sıfır tolerans" ilkesini her şeyin üzerinde gördüklerini vurgulayarak, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla kadına yönelik şiddete karşı verdiğimiz mücadeleyi bu eylem planı çerçevesinde en üst seviyede sürdüreceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.