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Bakan Göktaş'tan İstanbul Depremleriyle İlgili Geçmiş Olsun Mesajı

Bakan Göktaş'tan İstanbul Depremleriyle İlgili Geçmiş Olsun Mesajı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve ilgili kurumların hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 6,2 büyüklüğünde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili tüm kurumlarımız hızlıca harekete geçmiş, gerekli çalışmalar başlamıştır. Bakanlık olarak Psikososyal Destek Hizmeti için hazırlıklarımızı tamamladık. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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