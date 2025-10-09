Bakan Göktaş'tan Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistinlilerin 2 yıldır maruz kaldığı zulmün ardından bugün yapılan ateşkes anlaşmasının kalıcı barışa vesile olmasını temenni etti.

Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, mazlumun duasının, zalimin zulmünü yeneceğini belirtti.

"Filistinli kardeşlerimizin 2 yıldır maruz kaldığı zulmün ardından bugün yapılan ateşkes anlaşmasının kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasını uluslararası ölçekte sahiplenmesi ve işlenen insanlık suçlarını her platformda dile getirmesi anlaşmaya giden süreçte Filistinli kardeşlerimize büyük güç vermiştir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi hep birlikte yaraları sarma ve geleceğe umut olma zamanıdır. Gazze'nin sokaklarında yeniden güven ve huzurun hakim olmasını diliyorum."