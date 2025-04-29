Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısında! Koridorda arbede yaşandı

Özdağ ilk kez hakim karşısında! Adliye koridorunda büyük arbede
İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı

Fransa'da Yangında Hayatını Kaybeden Çocukların Ailesine Başsağlığı Ziyareti

Fransa'da Yangında Hayatını Kaybeden Çocukların Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'daki evlerinde çıkan yangında 3 çocuklarını kaybeden İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftini arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'daki evlerinde çıkan yangında 3 çocuklarını kaybeden İbrahim ve Ayşe Tutan Kuru çiftini arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Göktaş, Fransa'nın Strazburg kenti yakınlarındaki Brumath'taki evlerinde nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5, 11 ve 13 yaşlarındaki 3 çocuklarını kaybeden, Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı Kuru çifti ile telefonda görüştü. Ailenin acısını, bir anne olarak yüreğinde hissettiğini belirten Göktaş, "Size ülkemiz adına başsağlığı ve sabır diliyorum. Devletimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın da her zaman yanındadır. Ülkece acınızı paylaşıyoruz" dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini ileten Göktaş, konuyu yakında takip edeceklerini söyledi. Göktaş, ailenin defin işlemleri için Türkiye'ye geldiğinde de yanlarında olacaklarını, başta psikososyal destek olmak üzere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.