Bakan Göktaş'tan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla büyüklerine olan saygısını dile getirerek, yaşlıların hayat kalitesini artırmak için hizmetlerin güçlendirileceğini açıkladı.

Göktaş, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tecrübeleriyle yarınlarımıza rehberlik eden, dualarıyla yolumuzu aydınlatan büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü gönülden kutluyorum. Çınarlarımızın hayat kalitesini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek için hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyor, her birinin ellerinden öpüyorum."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
