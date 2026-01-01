Haberler

Bakan Göktaş'tan, kazandıkları ödülü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayan oyunculara teşekkür Açıklaması

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dizi oyuncularının yarışma programında kazandıkları ödülü devlet himayesindeki çocuklara bağışlaması nedeniyle teşekkür etti.

Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Taşacak Bu Deniz" ve "Cennetin Çocukları" dizilerinin oyuncularının, yılbaşı için katıldıkları yarışma programında kazandıkları ödülü devlet himayesindeki çocuklara hediye ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Taşacak Bu Deniz ve Cennetin Çocukları dizilerinin kıymetli oyuncuları Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde kazandıkları ödülü devletimizin himayesindeki yavrularımıza armağan ettiler. Bu duyarlı ve örnek davranışları için bakanlığımız ve çocuklarımız adına kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Yarınlarımızın umudu evlatlarımıza hep birlikte destek olmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş'ın paylaşımında, yarışmanın ödül törenine ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
