Bakan Göktaş'tan Dilovası Yangınına İlişkin Başsağlığı Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir depoda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle ailelerimizin ve etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız."