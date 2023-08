Bakan Göktaş'tan depremin 6. ayında duygulandıran paylaşım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş : "Yüzyılın felaketini yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayında duygulandıran bir video klip paylaştı. Bakan Göktaş, "Yüzyılın felaketini yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ile yayılan, binlerce binanın yıkıldığı, 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği depremlerinin üzerinden 6 ay geçti. Meydana gelen depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, depremin altıncı ayında sosyal medya hesabından duygulandıran bir video klip paylaştı. Bakan Göktaş, meydana gelen depremlerin ardından 85 milyon vatandaşın tek yürek olduğunu vurguladı.

"Bu fedakarlığı, bu kahramanlıkları kelimelerle tarif etmek imkansız"

Meydana gelen depremler sonucunda evlerin yıkıldığını ve yüreklerin dağlandığını hatırlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

"Benzeri görülmemiş bir dayanışma ve birlik beraberlik ruhu gösterdik. Türkiye'nin kendi sınırlarından ibaret olmadığını bütün dünyaya kanıtladık. Bizler tarihimizin en acı günlerinde sırtımızı önce yüce rabbimize sonra aziz milletimize dayadık. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde hükümet olarak ilk andan itibaren deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yanında olduk. Onların acılarına ortak olduk. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Depremin ilk anından itibaren 11 bini aşan çalışma arkadaşlarımızla vatandaşlarımıza hizmet ettik. Bu süreçte bazı arkadaşlarımız kendilerinin de kayıpları olduğu halde sahada görev yaptılar. Sadece kendi acılarına değil yetişebildikleri tüm acılara merhem olmaya çalıştılar. Bu fedakarlığı, bu kahramanlıkları kelimelerle tarif etmek imkansız."

"Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya da devam edeceğiz"

Bu dönemde vatandaşların her sözüne kulak kesildiklerini belirten Göktaş, "Her çağrıda bize uzanan elleri sımsıkı tuttuk. Her talebi en hızlı şekilde gerçekleştirmek için gece gündüz sahada kaldık. Yüzyılın felaketini yüzyılın fedakarlıklarıyla atlatıyoruz. Yaralarımızı hep beraber sardık, sarmaya da devam edeceğiz. Bu felaket, içimizdeki kahramanların ne kadar çok olduğunu, bir araya geldiğimizde neler yapabileceğimizi gösterdi. Yaşadıklarımızı unutmayacağız, vefat eden vatandaşlarımızı her zaman rahmetle anacağız. Bununla birlikte birbirinden değerli illerimizi depremin yan etkilerine terk etmeyeceğiz. Sizleri sadece depremle anılan şehirler olmaktan her geçen gün biraz daha uzaklaştıracağız. Hız kesmeden aziz milletimiz için her şeyin en güzelini sunmaya devam edeceğiz. İyiliği güçlendirmek için inancı ve ümidi koruyacağız. Hep beraber yeni Türkiye'yi daha aydınlık ufuklara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.