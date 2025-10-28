Haberler

Bakan Göktaş'tan Balıkesir Depremi Açıklaması ve Destek Çalışmaları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandığını belirtti. 52 personel ve 10 araçla sahada ihtiyaçları karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandığını bildirerek, "52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı psikososyal destek ekiplerinin ivedilikle saha çalışmalarına başladığını, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. SYDV, VEFA, ADEM personelimiz de sahada faaliyetlerini sürdürmekte ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlamaktadır. Depremden etkilenen diğer illerimizde de il müdürlerimizle süreci çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca 52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabb'im ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi

Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Dizi sektöründe rekor ücret! En çok kazanan kadın oyuncu belli oldu

Bölüm başına servet kazanıyor! Dizi dünyasında rekor ücret
İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

İstanbul'da hastanede korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma

2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden vahim savunma
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
'Hiç aklıma getirmezdim' diyen Süleyman Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Türk futbolunu ne bekliyor? İşte atılacak adımlar

Bahis oynayan hakemleri ne bekliyor? İşte atılacak adımlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.