Bakan Göktaş'tan Balıkesir'deki Deprem Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak psikososyal destek ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını açıkladı ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Psikososyal Destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal Destek ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
