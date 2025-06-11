Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakü'de Şehitlikleri Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bakü'de Şehitlikleri Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü'de Fahri Hıyaban, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakü'de Fahri Hıyaban, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Azerbaycan programı kapsamında Bakü'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fahri Hıyaban, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bakü'de Fahri Hıyaban, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Her bir mezar taşı vatan uğruna canını feda etmiş bir kahramanın tarihe bıraktığı bir mesaj. Bu topraklarda ortak acılarla, müşterek zaferlerle, birlikte yazılmış bir tarih konuşuyor. Bir milletin hafızası, şehitlerinin adıyla yaşar; o isimler silinmedikçe kardeşliğimiz de sarsılmayacaktır. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

Yasak aşkta kan aktı! Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.