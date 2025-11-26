Bakan Göktaş'tan Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'ne Tebrik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı Haber Ödülleri'ne layık görülen gazetecileri tebrik etti.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen Anadolu Ajansı Haber Ödülleri Töreni'ne katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenilir, kaliteli ve etik ilkelere bağlı haberciliğin ödüllendirildiği bu anlamlı etkinliğin, ülkemiz ve medya sektörü için önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle aile ve çocuk dostu yayıncılığın artmasını, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek haber dili kullanımının yaygınlaşmasını, insana ve değerlerimize saygılı içeriklerin çoğalmasını temenni ediyorum. Ödül kazanan kıymetli muhabirlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."