Bakan Göktaş'tan Afyonkarahisar'da Mermer Fuarı Vurgusu

Bakan Göktaş'tan Afyonkarahisar'da Mermer Fuarı Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı'na katıldı. Fuara Türkiye'den 217 firmanın katıldığını belirten Göktaş, Afyon mermerinin uluslararası alanda daha fazla tanınacağına inandığını ifade etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı'na katıldı. Bakan Göktaş, "Bu fuar sayesinde önümüzdeki yıllarda Afyon mermerinin sadece ülkemizde değil, aynı zamanda uluslararası alanda daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Blok Mermer Fuarı'na katıldı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, milletvekilleri ve protokol üyelerinin eşlik ettiği Bakan Göktaş, fuarı gezdi. Mermerden yapılan objeleri inceleyen Bakan Göktaş'a sanatçıların yaptığı mermer motosiklet heykeli ve hayvan figürleri hakkında bilgi verildi. Firmaların fuardaki stantlarını gezen Bakan Göktaş, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Afyonkarahisar mermerinin fuarda sergilendiğini belirten Göktaş, kentin mermerin başkenti olduğuna da işaret etti.

'ULUSLARARASI BOYUTTA DA DUYULDU'

Bakan Göktaş, fuara Türkiye'den 217 firmanın katıldığını kaydederek, şunları söyledi: "Fuar aynı zamanda uluslararası boyutta da duyuldu. Çünkü fuarı yabancı firmalar da ziyaret ediyor. Afyonkarahisar'ın değerleri, kültürü ve yüzlerce yıllık mermer geçmişi açısından bu fuarın burada ilkinin yapılması çok önemli. Fuarın daimi ve kalıcı olması bizler için çok çok önemli. Fuarda emeği geçen firmalarımıza, STK'larımıza çok teşekkür ediyorum. Bu fuar sayesinde önümüzdeki yıllarda Afyon mermerinin sadece ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası alanda daha fazla ülkede tanınacağına yürekten inanıyorum." Bakan Göktaş, fuardaki programın ardından AK Parti Gençlik Kolları'nın Zafer Meydanı'ndaki standını ziyaret ederek, partiye üye kaydı aldı. Göktaş, burada vatandaşlar ve partililerle sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı

Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı
İsrail'den Tahran'a yeni saldırı! Askeri hedefler vuruluyor

Tahran'a yeni saldırı! İsrail'in iddiası doğruysa kıyamet kopacak
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devi Neymar bombasını patlatıyor
Manchester United satışa koydu! Altay Bayındır'a Türkiye'den sürpriz talip

Manchester United satışa koydu! Altay'a Türkiye'den sürpriz talip
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran sınırına çıkarma yaptı

Dosta güven, düşmana korku! İran sınırına çıkarma yaptı
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Real Madrid'in eski yıldızı Arda'yı öve öve bitiremedi: O en iyilerden birisi olacak

Madrid'in eski yıldızı öve öve bitiremedi: Arda en iyilerden olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.