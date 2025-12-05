Bakan Göktaş, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kıymetli eşi Sayın Latife El Durubi Hanımefendi ile bir araya geldik. Ülkemizdeki aile, çocuk ve kadın odaklı çalışmalarımızı paylaşarak Suriye'deki ortak işbirliği alanlarımız üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birlik ve dayanışmayla savaşın açtığı yaraları saracak, umut dolu yarınlar inşa edeceğiz."