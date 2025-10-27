Bakan Göktaş, Sındırgı'daki Deprem İçin Psikososyal Destek Çalışmalarını Başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başlamaktadır. Allah, ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."