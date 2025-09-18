Bakan Göktaş, Şehit Yakınları Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin kararlılığı sayesinde, kardeşliğimize kastedenler, huzurumuzu bozanlar ve vatanımıza yönelen tehditler bu topraklarda barınamadı." ifadesini kullandı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu söyledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle ve şükranla anan Göktaş, gazilere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Bakan Göktaş, bu birliktelikle aynı zamanda devletin minnetinin en güzel tezahürlerinden birine şahitlik ettiklerini aktararak, "Biraz sonra şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın atamalarını gerçekleştireceğiz. Şimdiden yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Binlerce yıllık şanlı tarihin, kahramanlık destanlarıyla dolu bir gurur abidesi olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu abidenin en canlı ve en kıymetli parçaları, aziz şehitlerimizin hatırası ve gazilerimizin varlığıdır. Bu şanlı destan, Anadolu'yu bize vatan yapan Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ve ecdadımızın açtığı yoldur. 'Çanakkale Geçilmez' diyerek, bütün dünyaya bağımsızlığımızı kabul ettiren kahramanlarımızın şanlı mücadelesidir. Sakarya'da ve Dumlupınar'da varını yoğunu feda ederek bir milletin tarihe altın harflerle yazdığı zaferdir.

Ülkemizin dört bir yanında, sınır boylarında vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimizin, ülkemizin huzur ve güvenliğini canı pahasına korumasının adıdır. 15 Temmuz gecesi kendini tankların önüne siper eden kahramanlarımızın tek yürek olup, sahip çıktığı demokrasi direnişidir."

"Bu büyük kazanım, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni bir çağın kapılarını aralayacak"

Türkiye'nin ve milletin var oluş mücadelesinin en değerli nişanelerinin şehitler ve gaziler olduğunu belirten Göktaş, kendilerine düşen görevin, şehitlerin emanetini korumak, gazilerin mirasını ilelebet yaşatmak olduğunu dile getirdi.

"Bizi biz kılan, bu değerlerimizi, evlatlarımıza en güzel haliyle aktarmaktır" diyen Göktaş, şunları kaydetti:

"İşte bu şuurla, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için hayata geçirdiğimiz her hizmet sizin ortaya koyduğunuz vizyonun bir eseridir. Zatıalinizin iradesi doğrultusunda, istihdam hakkını genişletmek, sosyal destekleri artırmak, sağlık ve rehabilitasyon imkanlarını en üst seviyeye çıkarmak başta olmak üzere yürüttüğümüz tüm çalışmalar şükran duygumuzun bir tezahürüdür. Birazdan gerçekleştireceğimiz 630 atamayla da bugün itibarıyla 51 bin 947 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız. Siz, şehitlerimizin emanetini ve gazilerimizin onurunu korumayı her daim devletin en kutsal görevi saydınız. Ortaya koyduğunuz güçlü iradeyle hem milletimizin hafızasında hem de tarih sayfalarında bu milli şuuru ebedileştirdiniz.

Terörsüz bir Türkiye için verdiğiniz kararlı mücadeleyle, milletimize güvenli bir gelecek armağan ettiniz. Bu tarihi kararla, kardeşlik iklimini güçlendirerek, milletimizin huzur ve refah dolu yarınlara emin adımlarla yürümesinin önünü açtınız. Türkiye'nin, bölgesinde ve uluslararası arenada istikrarın teminatı olmasını sağladınız. Bu büyük kazanım, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeni bir çağın kapılarını aralayacak."

"2025 Aile Yılı bir dönüm noktası olacak"

Göktaş, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının, güçlü bir Türkiye idealinde hayat bulduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak 81 ilde gerçekleştirilen "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofraları" ile tüm bu kazanımları hep birlikte, kalıcı değerlere dönüştürdüklerini aktardı.

Hayata geçirilen hizmet ve politikalarla, milletin birlik ve beraberlik duygusunun çelikten bir zırha büründüğünü belirten Göktaş, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin kararlılığı sayesinde, kardeşliğimize kastedenler, huzurumuzu bozanlar ve vatanımıza yönelen tehditler bu topraklarda barınamadı." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyi kendilerine rehber olarak edindiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimizin emanetini korumaya, gazilerimizin duasını almaya ve ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımaya kararlıyız. Bu yolda, 2025 Aile Yılı, millet dayanışmasını ve toplum huzurunu daha da sağlam kılan bir dönüm noktası olacak. Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kıymetli ailelerine, gazilerimize sağlık ve huzur dolu ömürler diliyorum. Yarın, 19 Eylül Gaziler Günü. Şimdiden kahraman gazilerimizin gününü kutluyorum. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek kardeşlerimizi tekrar tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum."