Bakan Göktaş, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileriyle bir araya geldi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, dün Batman'a yaptığı bir dizi ziyaret kapsamında, Batman Kozluk'ta 8 yıl önce terör saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğrencileri ve meslektaşlarıyla görüştü.

Göktaş, şehit öğretmenin fedakarlığının asla unutulamayacağını ve aziz hatırasına her zaman sahip çıkacaklarını ifade etti.

Yalçın'ın eski mesai arkadaşlarıyla sohbet eden Göktaş, Türkiye'nin önemli bir sürecin içinde olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde çocuklarımızın güvenle okuduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir Türkiye'yi sizlerle beraber inşa edeceğiz. Terörün gölgesindeki bu süreci sizler yaşadınız, kardeşleriniz yaşamasın istiyoruz. Hepinizin vatana ve millete hayırlı görevler yapmanızı diliyorum. Bir zamanlar terörün gölgelediği yerlerde bugün özgüven ve başarıyla büyüyen gençler var. Her bir gencimiz hayallerine ulaşana, güvenli bir geleceğe kavuşana kadar Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerleyeceğiz. Şehidimizi rahmetle anıyor, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Bakan Göktaş, buluşmada Aybüke Öğretmen'in babası Sadık Yalçın ve annesi Zehra Yalçın ile de telefonda görüntülü görüştü.