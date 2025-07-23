Bakan Göktaş, Şehit Eşleriyle Bakanlıkta Bir Araya Geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit eşleriyle Bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şehitlerin emanetlerine sahip çıkacaklarını vurguladı ve Türkiye'nin güçlü ve terörsüz bir gelecek için emin adımlarla ilerlediğini belirtti.
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta şehit eşleriyle bir araya geldi.
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli eşleri ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde huzurlu, güçlü ve Terörsüz Türkiye için geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu kutlu yürüyüş, şehitlerimizin cesaretinin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarının bir eseridir. Onların aziz hatıralarına ve bizlere bıraktıkları kutsal emanetlere sonsuza dek sahip çıkacağız" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel