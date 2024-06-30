Bakan Göktaş: Psikososyal Destek Çalışmaları Başlamıştır

BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " İzmir'de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz olay yerine intikal ederek patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin" dedi.