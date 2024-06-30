Bakan Göktaş: Psikososyal Destek Çalışmaları Başlamıştır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, psikososyal destek ekiplerinin olay yerine intikal ederek etkilenen vatandaşlar ve yakınlarına destek çalışmalarına başladığını duyurdu.
BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " İzmir'de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz olay yerine intikal ederek patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin" dedi.