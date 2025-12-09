Haberler

Bakan Göktaş otizm derneklerinin temsilcileriyle görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, otizm dernekleri temsilcileriyle bir araya gelerek, otizmli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hizmetler alanında desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Sedef Erken ve otizm derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Göktaş, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, farkındalığın en büyük zenginlik olduğu bilinciyle, otizmlileri eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal hizmet alanlarında desteklediklerini belirtti.

Sürdürülebilir, bütüncül ve hak temelli yaklaşımlarla otizmli bireylerin ve ailelerinin hayatına dokunduklarını aktaran Göktaş, "Adımlarımızı sevgi, emek ve farkındalıkla attığımız bu anlamlı yolda çocuklarımızın ve ailelerinin daima yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
