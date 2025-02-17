Bakan Göktaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin "Kılavuz Gemisi" programına katılan öğrencilerle görüştü.

Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencileri Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Program sayesinde gençlerin, mesleki gelişimlerinin yanı sıra kamu kurumlarını da yakından tanıma fırsatı bulduğunu aktaran Göktaş, "Sivil toplum kuruluşlarının, değerlerimizi yaşatan, gençlerimizin akademik ve manevi gelişimine katkı sunan, onları donanımlı bireyler olarak yetiştiren bu tür çalışmalarını kıymetli buluyoruz. Programa katılan tüm gemi tayfalarına başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.