Bakan Göktaş, Nikah Şahidi Oldu

BAKAN GÖKTAŞ, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Denizli İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda nikah törenine katıldı. Evlilik kredisinden faydalanan Ayşe Hanım Mutafoğlu- Mehmet Güçlü çiftinin mutluluğuna ortak olan Bakan Göktaş, Vali Ömer Faruk Coşkun ve AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile birlikte nikah şahidi oldu. Çiftin nikahının kıyılmasının ardından Bakan Göktaş, çifte mutluluklar diledi. Bakan Göktaş Denizli'deki son programı kapsamında Pamukeller Üretiyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni de ziyaret etti. Burada çalışan kadınlarla sohbet eden Bakan Göktaş, kooperatifte kadınlar tarafından üretilen kurutulmuş sebze ve meyvelerden tattı, üretim hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş daha sonra kentten ayrıldı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,