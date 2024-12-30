Bakan Göktaş: Niğde'deki Kuruluşlarda Olumsuz Şartlara Geçit Vermeyeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son dönemde Niğde'deki bazı kuruluşlarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili tespitlerde bulunulduğunu belirterek, "Bunlarla ilgili ivedilikle harekete geçtik. Gerekli tüm adli ve idari işlemleri yerine getirdik. Bakım altında bulunan hiçbir vatandaşımızın olumsuz şartlara maruz kalmasını asla kabul edemeyiz." dedi.

Göktaş, Niğde Valiliğini ziyaret ederek Vali Cahit Çelik ile görüştü. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Göktaş, Niğde'de kuruluş müdürleriyle bir araya geleceklerini, 81 ilde ve Niğde'de engelli, yaşlı ve çocuk kuruluşlarıyla hizmet verdiklerini söyledi.

Bütün illerde olduğu gibi Niğde'de de bakım kuruluşlarında denetim ve inceleme faaliyetlerini özenle yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "Son dönemde buradaki bazı kuruluşlarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili tespitlerde bulunuldu. Bunlarla ilgili ivedilikle harekete geçtik. Gerekli tüm adli ve idari işlemleri yerine getirdik. Bakım altında bulunan hiçbir vatandaşımızın olumsuz şartlara maruz kalmasını asla kabul edemeyiz. Bu tür durumlarda ivedilikle gerekeni yaptık. Bütün sorumluların en ağır cezaları alması için de olayı yargıya taşıdık. Biz bu tür olumsuzlukların bir daha gerçekleşmemesi için de bütün önlemlerimizi alıyoruz. Kuruluşlarımıza yönelik her iddiayı titizlikle takip ediyoruz. Gereken neyse yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalıştıklarına değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın önceliklerini dikkate alıyoruz. Niğde'de pek çok hizmete imza attık. Toplam 90 milyar 738 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak yatırım ve desteklerimiz 5 milyar 62 milyon lirayı aşmış durumda. Tüm vatandaşlarımıza yediden yetmişe hizmet veriyoruz. İki sosyal hizmet merkezimizde Niğde'de vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. ASDEP personelimizle beraber 2017'den bu yana 46 bin 592 haneyi yerinde ziyaret ettik. Eğitim ve danışmanlık programları yürütüyoruz çeşitli alanlarda. Evlilik öncesi eğitim programı, aile eğitim programı, ayrıca bağımlılıkla mücadele eğitim programlarımızdan da Niğdeli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz."

Bakan Göktaş, 6 Şubat'taki depremlerde Niğde'nin çok büyük misafirperverlik örneği gösterdiğine işaret ederek, bu minvalde 2 bin 458 depremzedeye de hizmet götürdüklerini aktardı.

Çocukların sağlıklı, güvenli ve şefkatli aile ortamlarında büyümelerini önemsediklerini vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu minvalde, Niğde'de bir çocuk evleri sitesinde 80 çocuğumuz, 5 çocuk evinde 37 çocuğumuz, bir ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 41 çocuğumuz, 58 koruyucu aile yanında da 73 çocuğumuz bulunmakta. Ayrıca evlat edindirilen çocuk sayımız 20'dir. Bir ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde de 41 çocuğumuz hizmet görmekte. 2012'den bu yana Türkiye'nin genelinde sosyoekonomik destek hizmet modelini sunuyoruz. Ailesinin yanında desteklenen çocuklar modelimizle beraber Niğde'de 134,4 milyon liralık bir kaynak aktardık. Ayrıca 6 kadın kooperatifiyle beraber kadınlara destek oluyoruz. 2018'den bu yana finansal okuryazarlık hizmetlerimizle 627 kişiye hizmetler sunduk. ŞÖNİM'den faydalanan toplamda 11 bin 969 kişi bulunuyor. Bir kadın konuk evinden 1955 kişi bugüne kadar hizmet almış. Bakanlığa bağlı 3 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 152 engelli vatandaşımız, 2 özel engelli bakım merkezinde de 393 engelli vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bir huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezinde kalan 105 vatandaşımız bulunuyor. Bununla beraber Niğde'de toplamda 18 kuruluşumuzda hizmet vermiş bulunmaktayız. Niğde'ye huzurevi kazandırmaya yönelik çalışmalarımız da başladı."

Konuşmasının ardından Niğde Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nı gezen ve ürünlerle ilgili bilgi alan Göktaş, daha sonra Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ve MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez'e ziyarette bulundu.