Mersin'e 210 Milyar Liralık Yatırım Yapıldı

'MERSİN'E 210 MİLYAR 408 MİLYON LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile bir araya geldi. İl başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada konuşan Bakan Göktaş, "İktidarda olduğumuz 23 yıllık süre zarfında AK Partimiz insanı merkeze alan bir anlayışla hareket etti, politika üretti. Hizmet siyaseti dedi, hiçbir ayrım gözetmeden vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılayacak şekilde 81 ilimizin tamamına hizmet götürdü. Eser siyaseti dedi, hayata geçirdiği yatırımlarla 85 milyon vatandaşımız için Türkiye'nin dört bir yanında yaşam kalitesini yükseltecek eserler kazandırdı. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin makus talihini değiştiren tarihi bir dönüşüme, gelişime imza attı. Kökü asırlar öncesine dayanan medeniyet değerlerimizden aldığı güçle belirlediğimiz büyük hedeflere doğru başarılı adımlar attı. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Mersin'e, 7 bölgede, 81 ilimizde adeta bir kalkınma seferberliği gerçekleştirdi. Bu süreçte AK Parti olarak, hep beraber unutulmaz başarılara ulaştık. Mersinimiz de ülkemizin önde gelen üretim ve turizm merkezlerinden biri olarak bu başarıdan pay aldı. Bugün uluslararası limanlarımızdan biri olan Mersin limanı ile Akdeniz ticaret yollarında etkili bir konumdayız. Bu anlamda Türkiye için vazgeçilmez bir değer taşıyan Mersin için, bugüne kadar 210 milyar 408 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu kapsamda aile ve sosyal hizmetler alanında ise 25 milyar liralık yatırım ve destek sağladık" dedi.

'MERSİNLİLERİN YAŞAM KALİTESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Mersin'de hayata geçirilen 9 sosyal hizmet merkeziyle tüm hizmetleri tek çatı altında ulaşılabilir kıldıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Merkezlerimizle, 2017 yılından bugüne kadar toplam 279 bin 293 haneye ulaştık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp karşılamak için çalıştık. Ailelerin daha güçlü bir zemin üzerinde kurulması için hizmet modelleri geliştirdik. 2013 yılından itibaren evlilik öncesi eğitim programımızla 28 bin 456 kişiye, aile eğitim programımızla 145 bin 346 kişiye eğitim verdik. 2 bin 530 vatandaşımıza aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Çocuklar için sunduğumuz kurum bakım hizmetlerimizi geliştirdik. Mersin'de 25 çocuk evinde 159 çocuğumuz ile 2 çocuk evleri sitesinde 113 çocuğumuza korumaya devam ediyoruz. Kurum bakımlarımızdaki çocuklarımız için, 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 521,5 milyon lira ödenek ayırdık. Kadın üretimini teşvik etmek amacıyla 16 kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik. Yaşlı ve engelliler için kurum ve evde bakım imkanlarımız ile hizmet çeşitliliğimizi artırdık. Bu kapsamda 2 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 150 yaşlının, 6 özel huzurevinde 285 yaşlının yaşamını kolaylaştıran destekler veriyoruz. 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 90 engelli bireye, 10 özel engelli bakım merkezinde ise 820 engelli bireye hizmet sunuyoruz. Kurum bakımlarımızla birlikte 17 bin 482 kişinin evde bakım yardımından faydalanmasını sağlıyoruz. Ayrıca şehrimizde bulunan 14 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Sosyal yardımlarımız ile yalnızca bu sene ocak-temmuz ayları arasında 146 bin 862 hane için 4,68 milyar lira ödenek ayırdık. Mersin'e 2003-2024 yılları arasında yaklaşık 20,75 milyar lira sosyal yardım kaynağı aktardık. Şu an sosyal hizmet merkezleri, çocuk evleri ve çocuk sitelerine, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden engelsiz yaşam merkezlerine kadar toplam 70 kurumumuz ile Mersinlilerin yaşam kalitesi için çalışıyoruz" diye konuştu.