Bakan Göktaş: Narin Davası Bugün Yarın Sonuçlanır

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sıla'nın ilk davası, belki bir duruşma daha olabilir. Fakat Narin kızımızla ilgili bugün yarın sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İki davanın faillerinin en ağır cezayı alması için bakanlık çok yoğun mücadele veriyor"

Sıla bebek ve Narin cinayeti davalarında bakanlık avukatlarının faillerin en ağır cezayı alması için mücadele ettiğini belirten Göktaş, şöyle dedi:

"İlk günden itibaren hem Narin'in hem de Sıla'nın davasına bakanlık olarak müdahiliz. Özellikle her iki dava içinde bakanlığımızın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde özel ekipler kurduk. Bugün arkadaşlarımız Diyarbakır'da Narin kızımızın davasını takip etmek için 5 avukatımız orada. Diğer yandan Tekirdağ'daki avukatlarımız, Sıla bebek davasını takip ediyor. Biz soruşturmanın her aşamasını büyük titizlikle takip ettik. Narin kızımızın mahkemesinde onun hukuki olarak hakkını arayan yine biziz. Bu iki davanın da özellikle faillerinin en ağır cezayı alması için de bakanlık avukatlarımız çok yoğun mücadele veriyor."

"Narin davasının bugün yarın sonuçlanmasını bekliyoruz"

Bakan Göktaş, "Karar ne zaman çıkar" sorusuna ise "Sıla'nın ilk davası fakat belki bir duruşma daha olabilir. Fakat Narin kızımızla ilgili bu 2. duruşma. Bugün, yarın sonuçlanmasını biz bekliyoruz. Biz iki kızımızın da katillerinin ve faillerinin en ağır cezayı almalarının da takipçisi olacağız" yanıtını verdi.

Bakan Göktaş, Narin Güran'ın yaşadığı köydeki diğer çocuklar ile ilgili, "Köydeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, çocuklara yönelik bir rapor çalışması gerçekleştirdik. Travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

"Çocukları korumak adına düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada"

Bakan Göktaş, Türkiye'de çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise "Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık. Bu yasal düzenlemenin aynı zamanda cezai yaptırım tarafı olacak. Bizim çalışmamızda yaş 16" yanıtını verdi.