Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Azerbaycan: Yolcu uçağını Rus füzesi düşürdü
İşte 38 kişinin öldüğü Azerbaycan uçağını düşüren ülke

Bakan Göktaş: Narin Davası Bugün Yarın Sonuçlanır

Bakan Göktaş: Narin Davası Bugün Yarın Sonuçlanır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran ve Sıla bebek cinayetleri davaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, her iki davanın da faillerinin en ağır cezayı alması için bakanlık olarak yoğun bir mücadele verdiklerini belirtti ve Narin davasının sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sıla'nın ilk davası, belki bir duruşma daha olabilir. Fakat Narin kızımızla ilgili bugün yarın sonuçlanmasını  bekliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İki davanın faillerinin en ağır cezayı alması için bakanlık çok yoğun mücadele veriyor"

Sıla bebek ve Narin cinayeti davalarında bakanlık avukatlarının faillerin en ağır cezayı alması için mücadele ettiğini belirten Göktaş, şöyle dedi:

"İlk günden itibaren hem Narin'in hem de Sıla'nın davasına bakanlık olarak müdahiliz. Özellikle her iki dava içinde bakanlığımızın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde özel ekipler kurduk. Bugün arkadaşlarımız Diyarbakır'da Narin kızımızın davasını takip etmek için 5 avukatımız orada. Diğer yandan Tekirdağ'daki avukatlarımız, Sıla bebek davasını takip ediyor. Biz soruşturmanın her aşamasını büyük titizlikle takip ettik. Narin kızımızın mahkemesinde onun hukuki olarak hakkını arayan yine biziz. Bu iki davanın da özellikle faillerinin en ağır cezayı alması için de bakanlık avukatlarımız çok yoğun mücadele veriyor."

"Narin davasının bugün yarın sonuçlanmasını bekliyoruz"

Bakan Göktaş, "Karar ne zaman çıkar" sorusuna ise "Sıla'nın ilk davası fakat belki bir duruşma daha olabilir. Fakat Narin kızımızla ilgili bu 2. duruşma. Bugün, yarın sonuçlanmasını biz bekliyoruz. Biz iki kızımızın da katillerinin ve faillerinin en ağır cezayı almalarının da takipçisi olacağız" yanıtını verdi.

Bakan Göktaş, Narin Güran'ın yaşadığı köydeki diğer çocuklar ile ilgili, "Köydeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, çocuklara yönelik bir rapor çalışması gerçekleştirdik. Travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

"Çocukları korumak adına düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada"

Bakan Göktaş, Türkiye'de çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise "Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık. Bu yasal düzenlemenin aynı zamanda cezai yaptırım tarafı olacak. Bizim çalışmamızda yaş 16" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Rekor kırılacak! Bonservisi için eşi benzeri görülmemiş rakam
img

Fakirliği öven profesöre bak sen! Eski videosu yeniden gündemde
img

Okulda "turnike" krizi! 1000 TL'yi ödeyen geçti, ödemeyen bekledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Otel lobisinde cinsel ilişki kötü sonla bitti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez havalandı
İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu
Son ankette çarpıcı sonuç! Ne AK Parti ne de CHP birinci oldu

Son Dakika Haberleri

Newcastle Aston Villa CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Newcastle Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 26 Aralık Perşembe, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef SON CEKETİ kim giydi? MasterChef 5. CEKETİ önlüğü kim giydi 26 Aralık Perşembe? Chelsea Fulham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Fulham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hudutsuz Sevda 47. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp 15. bölüm tek parça full HD izleme linki! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 26-27 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Aralık Büyükçekmece, Beykoz, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.