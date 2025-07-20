Bakan Göktaş, Şehit ve Gazilere Destek Vurgusu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, her daim şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muş, Bitlis ve Elazığ'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Bölgedeki STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle de buluşan Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Göktaş, bölgede yarım asırdır devam eden kan ve gözyaşının artık dineceğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen bu sürecin mimarı, hiç şüphesiz aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizdir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bizler, şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onlarla bu yolda yürümek ve bu süreci beraber inşa etmekten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit aileleri ve gaziler ise Türkiye'nin 41 yıllık terör belasından kurtulmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.