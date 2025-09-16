Bakan Göktaş: Muhtarlar Ailelerin İhtiyaçlarını Belirlemede Önemli Rol Oynuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her bir haneyi yakından tanıyan muhtarlarımız, ailelerimizin ihtiyaçlarının hızlıca belirlenmesi ve vatandaşlarımıza en uygun hizmet modelinin sağlanması noktasında sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımızdır." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta muhtarlara bir araya gelerek Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

