Haberler

Bakan Göktaş: Muhtarlar Ailelerin İhtiyaçlarını Belirlemede Önemli Rol Oynuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, muhtarların, ailelerin ihtiyaçlarını hızlıca belirlemede ve en uygun hizmet modelinin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her bir haneyi yakından tanıyan muhtarlarımız, ailelerimizin ihtiyaçlarının hızlıca belirlenmesi ve vatandaşlarımıza en uygun hizmet modelinin sağlanması noktasında sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımızdır." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta muhtarlara bir araya gelerek Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti: "

"Her bir haneyi yakından tanıyan muhtarlarımız, ailelerimizin ihtiyaçlarının hızlıca belirlenmesi ve vatandaşlarımıza en uygun hizmet modelinin sağlanması noktasında sahadaki en güçlü yol arkadaşlarımızdır. Yerelde kurduğumuz bu bağ sayesinde toplumsal dayanışmamızı büyütmeye ve kapsayıcılığımızı artırmaya devam edeceğiz. Kıymetli katılımları için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.