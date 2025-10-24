Bakan Göktaş, Meliha Keskin'in Ailesini Ziyaret Etti

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE ÖLDÜRÜLEN MELİHA'NIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısının ardından Kayseri'de dün 5 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi Meliha Keskin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'de hayattan koparılan üniversite öğrencisi Meliha Keskin'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ailemizin acısını derinden paylaşıyoruz. Hem hukuki hem de psikososyal destekle daima yanlarında olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Başımız sağ olsun" dedi.