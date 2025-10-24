Haberler

Bakan Göktaş, Meliha Keskin'in Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Meliha Keskin'in Ailesini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öldürülen üniversite öğrencisi Meliha Keskin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan, katilin ağır ceza alması için davaya müdahil olacaklarını belirtti.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE ÖLDÜRÜLEN MELİHA'NIN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısının ardından Kayseri'de dün 5 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi Meliha Keskin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'de hayattan koparılan üniversite öğrencisi Meliha Keskin'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Ailemizin acısını derinden paylaşıyoruz. Hem hukuki hem de psikososyal destekle daima yanlarında olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Merdan Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE1 TV'ye kayyum atandı

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten duygulandıran hareket! Babasının anısını böyle yaşatacak

Ferdi Zeyrek'in kızından anlamlı hareket! Anısını böyle yaşatacak
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi

158 yıllık tarihi kulübe şok: 12 puanları silindi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.