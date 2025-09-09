Bakan Göktaş 'Mardin Aile Yılı Projeleri Tanıtım Programı'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "18-25 yaşlarındaki gençlerimiz için kredi miktarını 250 bin, 26-29 yaşlarındaki genç çiftlerimiz için ise 200 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca daha fazla gencimizin fondan yararlanması için gelir şartını da genişletiyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, bir otelde düzenlenen Mardin Aile Yılı Projeleri Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, bu buluşmadan büyük heyecan ve memnuniyet duyduğunu, bu programın ailenin gücünü büyüten, geleceğe umut katan ve herkese ilham veren bir adım olduğunu söyledi.

Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen tüm bu çalışmaların Mardinliler için hayırlı olmasını dileyen Göktaş, Mardin'in binlerce yıllık geçmişiyle farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, hoşgörünün simgesi bir şehir olduğunu belirtti.

"Mardin'i değerli kılan ve asırlara meydan okuyan medeniyetimizin izlerinin yaşatılmasında en büyük etken de ailedir. Tarih boyunca aileye verdiğimiz önemin ve değerin en güzel tezahürü, Mardin'in sokaklarında yankılanan kardeşlik seslerindedir. Evlerinde yaşatılan misafirperverlik ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel zenginliklerdir." ifadelerini kullanan Göktaş, bu anlamda ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırımın aileleri güçlü tutmak olduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Fakat aile yapımız ve değerlerimiz bugün ciddi sınamalarla maalesef karşı karşıyadır. Modern hayatın getirdiği değişimler aile yapımızı derinden etkiliyor. Demografik dönüşümler, dijitalleşme, zararlı akım ve alışkanlıklar, yalnızlık aile yapısında belirgin değişimlere maalesef yol açmakta. Zayıflayan aile bağları insanları giderek yalnızlaştırıyor ve hayatın zorlukları karşısında korunmasız hale getiriyor. Bu anlamda aile kurumunu ve değerlerimizi korumak her zamankinden daha büyük bir sorumluluk arz ediyor. İşte bu bilinçle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladığı gibi ailemizi istikbalimiz kılmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında aileyi merkeze alan projeler, faaliyetler, etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda 31'i Mardin'de olmak üzere Türkiye genelinde 9 bin 982 etkinlik gerçekleştirdik."

Gençlerin aile kurmalarını teşvik eden çalışmalar

Gençlerin aile kurmalarını teşvik eden çalışmaların faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturduğunu bildiren Göktaş, 81 ilde yaygınlaştırdıkları aile ve gençlik fonu ile evlenecek genç çiftlere destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Göktaş, 2026 yılının Ocak ayı itibarıyla fon kapsamında verdikleri kredi tutarlarını artırdıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"18-25 yaşlarındaki gençlerimiz için kredi miktarını 250 bin, 26-29 yaşlarındaki genç çiftlerimiz için ise 200 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca daha fazla gencimizin fondan yararlanması için gelir şartını da genişletiyoruz. Çiftlerin başvurudan önceki 6 aylık ortalama gelirlerinin asgari ücretin 2,3 katı olması şartını 2,5 katına çıkardık. Son olarak 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için talep edilmesi durumunda 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bugün itibarıyla 1567 Mardin'de olmak üzere 153 bin 416 genç çiftimiz fona başvurdu. Ayrıca bu gençlerimizin ulusalda 43 marka, yerelde ise 1384 kurum ile yüzde 40'a varan indirimlerden ve desteklerden faydalanmasını sağladık. Mardin Büyükşehir Belediyemizin de 50 bin liralık şimdilik hibe ve desteğiyle 2 yıl ulaşımdan indirim sunma destekleriyle gençlerimizin yanında olması bizleri son derece mutlu ediyor."

Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi için yeni çalışmalara imza attıklarını dile getiren Göktaş, doğum desteklerinin bu çalışmalarından biri olduğunu, bugün itibarıyla 7 bin 383'ü Mardin'de olmak üzere 383 bin 691 annenin doğum yardımlarından doğrudan faydalandığını, 78,7 milyon lira Mardin'de olmak üzere toplam 3,5 milyar liralık ödemeyi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TOKİ'nin yapacağı sosyal konut projelerinde genç çiftlere yüzde 20 özel kontenjan ayıracağını aktaran Göktaş, bunun yanı sıra 3 çocuk ve üzeri aileler için de ayrı kontenjan belirleyeceğini anlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin çocuk sahibi olan ailelere ve evli personele yönelik desteklerini aile güçlendirme vizyonunun önemli bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Göktaş, kadın, çocuk, engelli, yaşlı demeden 7'den 70'e tüm vatandaşlar için sosyal destek mekanizmalarını güçlendirdiklerini belirtti.

Mardin'in bu amaç doğrultusunda engelli vatandaşlar için örnek bir adım attığını, Mardin Büyükşehir Beledisinin kurduğu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde sanat, müzik, mutfak gibi atölyeleriyle özel gereksinimli vatandaşlara hizmet verildiğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Merkeze gelemeyen engelli ve yaşlılarımızın evlerine giden ekipler ihtiyaçlarını karşılayacak desteği doğrudan kendilerine ulaştırıyor. Ayrıca evliliklerinde 25 yılını tamamlayan çiftlerimiz için düzenledikleri programlarla aile bağlarını güçlendiren örnek birliktelikleri daha değerli kılıyor. Millet Bahçesi gibi aile dostluğu mekanlarının yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Böylece Türkiye'nin dört bir yanında ailelerin birlikte vakit geçireceği huzurlu ve güvenli ortamların oluşmasını sağlıyoruz. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuzla hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizi uzun vadeli politikalar haline getireceğiz. Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek genç, dinamik ve üretken nüfusumuzu hep birlikte koruyacağız. Biz büyük bir aileyiz. 86 milyonluk büyük Türkiye ailesiyiz. Tüm gayretimiz aileyi daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir toplumun temeli haline getirmek çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde yetişir ve güçlü aileler güçlü Türkiye'nin teminatıdır. 2025 Aile Yılı vesilesiyle başlattığımız çalışmalarımızın evlatlarımız için daha huzurlu ve sağlıklı aile ortamları oluşturacağına inanıyoruz."

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yeni evlenecek çiftlere çeşitli destekler

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun da farklı kültürlerin harmanlandığı eşsiz bir tarihe, kadim değerlere ve kültürel mirasa sahip olan Mardin'in bu kadim mirasın en değerli taşıyıcılarının aileler olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni evlenecek çiftlere vereceği 150 bin liralık desteği alan her çifte "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin lira hibe desteği verileceğini belirten Akkoyun, ilk aşamada şartları sağlayan ve başvurusu tamamlanan 38 çifte hibe desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Başvurusu onaylanan çiftlere Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz aylarında Kamor Millet Bahçesi, kış aylarında ise Artuklu Kapalı Fuar Alanı'nın düğün salonu olarak tahsis edileceğini bildiren Akkoyun, yeni evlenecek çiftlerin 2 sene boyunca toplu ulaşım araçlarından yüzde 50 indirimli faydalanmalarının sağlanacağını, belediye bünyesinde görev yapan personele evlilik yıl dönümlerinde bir günlük idari izin verileceğini belirtti.

Her yaş grubuna hitap eden Kamor Millet Bahçesi'ne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Dostu Mekan Plakası tahsis edileceğine dikkati çeken Akkoyun, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Mardin Büyükşehir Belediyesi evliliğinde 25. yılını dolduran 47 çiftimizi umreye, 47 çiftimizi de İzmir Efes Antik Kenti'ne gönderecek. Bunların yanında Mardin Büyükşehir Belediyemiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ailelerimize yeni doğum yapmış annelere 'Hoş geldin bebek aile destek paketi' hediye edilecektir. 10 ilçede 890 aileye destek paketleri teslim edildi. Bu projemiz devam ediyor."

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ise sosyal ve kültürel dokunun örülmesinde, değerlerin bugüne ulaşmasında ailenin hayati rol oynadığını, toplumun özünü, çehresini, çekirdeğini, cevherini teşkil eden aile kurumunun milli ve manevi değerlerin muhafazasında vazgeçilmez bir yere ve öneme sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından temsili olarak bir çifte hediye çeki, Müslüman ve Süryani iki çifte de çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra Göktaş ve beraberindekiler, 13 Mart Mahallesi'ndeki Mardin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışını yaptı. Göktaş, burada engellilerin yöresel reyhani oyununu izledi ve söyledikleri türküyü dinledi.

Bakan Göktaş, Birinci Cadde'de esnafa, ardından Topraktan Toprağa Kadın Kooperatifleri'ne ziyarette bulundu.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt katıldı.