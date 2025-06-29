Bakan Göktaş, Libya'da şehit olan Pilot Albay Maden'in eşine taziyelerini iletti

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Libya'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Libya'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Pilot Albay İsmail Haldun Maden'in eşiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, Libya'da görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan 53 yaşındaki Pilot Albay Maden'in eşi Zeynep Maden'i telefonla aradı.

Aileye başsağlığı dileyen Göktaş, Maden çiftinin 2017'den bu yana 8 yaşındaki Ela'ya koruyucu ailelik yapmasının da kendisini derinden etkilendiğini belirtti.

Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli bir mensubu olarak vatan müdafaasında görev almasının yanı sıra aynı zamanda koruyucu aile olarak da bir yavrumuzun hayatına dokunduğunu biliyoruz. Bu iki onurlu görev ve sorumluluğu aynı anda üstlenmesi, onun örnek bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Vatanına ve evlatlarımıza adanmış böyle kıymetli bir ismin vefatı bizleri derinden üzdü. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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