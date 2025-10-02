Bakan Göktaş: Küresel Sumud Filosu'na Yönelik Kuşatma Uluslararası Hukuka Aykırı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin'e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin'e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir. Meşru insani yardım çabalarını hedef almak, savaş hukukuna ve insanlığa sığmaz. Bebek katili, soykırımcı İsrail hükümetinin zalim politikaları, Filistin halkının direnişini ve dünyadaki dayanışmayı bastıramaz, tam tersine, zulmü ifşa ederek vicdan sahibi herkesin sesini daha da yükseltir. Uluslararası toplum, insani koridorların güvenliğini teminat altına almalı, ablukanın kalkması için somut adımlar atmalı ve suçluları yargı önüne çıkarmalıdır. Gazze dünyanın vicdanıdır."