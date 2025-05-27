Bakan Göktaş, Kurban Bayramı Öncesi 1,4 Milyar Lira Yardım Açıkladı

Bakan Göktaş, Kurban Bayramı Öncesi 1,4 Milyar Lira Yardım Açıkladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi haneler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına toplam 1,4 milyar lira ek kaynak aktardıklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bu yardımların hızlı ve etkin şekilde ulaştırılacağını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,4 milyar lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelindeki SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi destek verdiklerini belirtti.

Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi hanelere gıda yardımı amacıyla SYDV'lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"SYDV'lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerimiz titiz çalışma yürütüyor. Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 1,4 milyar lira kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında ek kaynak aktardık. Bayram öncesi ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımları hızlı ve etkin şekilde ulaştırarak yanlarında olacağız. Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilerim."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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