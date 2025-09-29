Bakan Göktaş: Kız çocuklarının STEM alanlarında desteklenmesi kritik bir önem taşıyor

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL, - KADIKÖY Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek Programı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Yapay zeka, büyük veri dediğimiz 'Big Data', robotik ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler bir dönüşüm yaratıyor, geleceğin yeni mesleklerini ortaya çıkarıyor. Yakın gelecekte mesleklerin yüzde 75'inin STEM alanlarında olacağı artık hepimiz tarafından biliniyor. Ayrıca son verilere göre, üniversiteye başlayanların yüzde 56,2'si kadınken, STEM alanlarında mezun olanların oranı yüzde 34,4'te kalıyor. Bu nedenle kız çocuklarının bu alanlarda daha aktif ve öncü roller üstlenmesi için desteklenmesi kritik bir önem taşıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen STEM4HER: Bilimde, Teknolojide, Mühendislikte ve Matematikte Genç Kızların ve Gençlerin Çeşitliliğini Artırmak ve Güçlendirmek Programı'na katıldı. Lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği alanı gezerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Göktaş ardından öğrencilere bir konuşma yaptı. "Bir söz vardır, bilirsiniz; 'Gelecek, bugünden ona hazırlananlarındır." diyerek sözlerine başlayan Bakan Göktaş, "Bu söz, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren ve hepimizin aslında çok iyi bildiği Malkor Miksincü'ye aittir. İşte bizleri bugün bir araya getiren sebep de tam olarak budur: Geleceğe birlikte hazırlanmak. ve gelecek, STEM olarak bilinen mühendislik, bilim, teknoloji ve matematik alanlarında öncü olanların ellerinde şekillenecek. Bugün bu alanlara yatırım yapan, gençlerini destekleyen ülkeler, yarının dünyasında söz sahibi olacak. Bu anlamda Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmasını, bu vizyonun güçlü bir yansıması olarak görüyorum. Bu organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, hocalara ve siz kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'STEM'DE KADINLARIN ORANI YÜZDE 34,4'TE KALIYOR'

Bakan Göktaş, "Genç kızlarımızla bilim ve teknoloji üzerine konuşmak benim için gerçekten gurur verici. Bugün, dünyada baş döndürücü bir hızla ilerleyen bilim ve teknoloji alanında sizin var olmanız, Türkiye'nin geleceği açısından en büyük güvencemizdir. Yapay zeka, büyük veri dediğimiz 'Big Data', robotik ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler bir dönüşüm yaratıyor, geleceğin yeni mesleklerini ortaya çıkarıyor. Yakın gelecekte mesleklerin yüzde 75'inin STEM alanlarında olacağı artık hepimiz tarafından biliniyor. Ayrıca son verilere göre, üniversiteye başlayanların yüzde 56,2'si kadınken, STEM alanlarında mezun olanların oranı yüzde 34,4'te kalıyor. Bu nedenle kız çocuklarının bu alanlarda daha aktif ve öncü roller üstlenmesi için desteklenmesi kritik bir önem taşıyor. STEM alanlarında genç kızlarımızın eğitim ve istihdamını artırmak temel amaçlarımızdandır. İşte bu noktada, bakanlık olarak 'Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile geleceğe yön veren ortak bir vizyon ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN MÜHENDİS KIZLARI PROJESİ İLE BİNLERCE GENCE ULAŞTIK'

Göktaş, bakanlık olarak yürüttükleri projelere de değinerek, "Bu planın kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerle, kız çocuklarının yeşil ekonomi, teknoloji ve dijital dönüşümde yeni beceriler kazanmalarını, yarının liderleri olmalarını hedefliyoruz. 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi', eylem planımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalardan biridir. Bu projeyle sizler gibi genç kızlarımıza yeteneklerini keşfetmeleri için önemli fırsatlar sunuyoruz. Bugüne kadar bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine burs, staj ve mentörlük imkanları sağladık. 40 ilde, 125 okulda 54 bini aşkın öğrenci, öğretmen ve veliye ulaştık. Bu projenin 3'üncü fazında, dijital inovasyon ve liderlik sertifika programlarıyla genç kızlara ileri düzey beceriler kazandırıyor, onları geleceğin dijital dünyasında öncü roller üstlenmeye hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL MÜHENDİS KIZLARI PROGRAMI 5 ÜLKEDE YÜRÜTÜLÜYOR'

Uluslararası çalışmalara da dikkat çeken Bakan Göktaş, "Ayrıca bu çalışmalarımızı uluslararası alana da taşıdık. 'Küresel Mühendis Kızları Programı'nı hayata geçirdik. Program bugün Kosova'dan Suudi Arabistan'a, İspanya'dan Mozambik ve Fildişi Sahili'ne kadar geniş bir coğrafyada yürütülüyor. Böylece yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde de genç kızların teknoloji alanındaki görünürlüğünü artırıyoruz. Bunun yanı sıra, kadınlara yönelik yapay zeka ve veri bilimi geliştirme programını geçtiğimiz yıl başlattık. Bu program ile 400 genç kadının yapay zeka ve veri bilimi konusunda yeteneklerini geliştirmelerine destek oluyoruz" dedi.

'TEKNOFEST TAKIMLARINIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM'

Bakan Göktaş, "Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Türkiye'nin dört bir yanında kurulan 'Deneyap' atölyelerini hayal gücünüzü geliştiren, teknoloji üretim ve tasarlama becerilerinizi güçlendiren birer fırsat olarak değerlendiriyoruz. Teknoloji geliştiren bir Türkiye, hedefiyle hayata geçirilen bu projeden bugün sizler gibi binlerce gencimiz faydalanıyor. Teknofest ile gençlerimize, hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri, dünyanın teknoloji sahnesinde öncü roller üstlenecekleri bir kapı aralıyoruz. Bu salonda Teknofest'e katılım sağlayan her bir takımımıza teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Az önce çok güzel ürünleri gördüm. Firuze'yi, ardından Laz Ziya'yı. Diğer bütün çalışmalarınız gerçekten bizler için gurur verici. Her birinizi yürekten kutluyorum. Bu takım ruhuyla geleceğe çok daha emin adımlarla atacağınıza inanıyorum. Uluslararası boyuta taşıdığınız projeleriniz, başarınızın azimle çalışmanın, takım ruhunun ve hayallerine inanan gençlerin neler başarabileceğinin en somut göstergesidir. Ben her birinizi tekrar tebrik ediyorum" dedi.

'BİZ TAMAMEN KIZLARDAN OLUŞAN BİR TEKNOLOJİ TAKIMIYIZ'

Ürettikleri projelerinden bahseden lise 1'inci sınıf öğrencisi Sümeyye Lal Ateş, "Okulumuzda teknoloji takımı TeknoKa'nın kaptanıyım. Biz farklı kategorilerde İHA, robot ve elektrikli araç olmak üzere Teknofest yarışlarına hazırlanıyoruz. Elektrikli aracımız var, ismi Firuze. 'Nazlı' adını verdiğimiz robotumuz var, Teknofest'te robotik yarışmalarına katılıyor. Sabit kanat İHA aracımız var. Döner kanat İHA, yani drone aracımız var. Aynı zamanda FRC yarışmalarına katılan robotumuz da var, onun ismi de Laz Ziya" dedi.

'GENÇ KIZLARIN TEKNOLOJİ ALANINDA NASIL VAR OLABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

Ateş, "Bugün okulumuzda, bilimde, matematikte, mühendislikte ve teknolojide genç kızların etkisini artırmak üzere bir program, bir panel gerçekleşiyor. Aslında takımımız da bunun en güzel örneklerinden biri. Biz tamamen kızlardan oluşan bir teknoloji takımıyız. Burada ülkemiz için yerli motor, yerli araçlar üretiyoruz. Türkiye'de genç kızların teknoloji alanında nasıl var olabileceğini göstermek istiyoruz" diye konuştu.