Bakan Göktaş, Kazada Hayatını Kaybeden Betül Önderoğlu'nun Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BETÜL ÖNDEROĞLU'NUN AİLESİNİ DE ZİYARET ETTİ

Bakan Göktaş, aynı trafik kazasında hayatını kaybeden, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Betül evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Mekanı Cennet olsun" dedi.