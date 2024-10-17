Üye Girişi
Haberler

Bakan Göktaş, Kazada Hayatını Kaybeden Betül Önderoğlu'nun Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Bakan Göktaş, Kazada Hayatını Kaybeden Betül Önderoğlu'nun Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, trafik kazasında hayatını kaybeden Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BETÜL ÖNDEROĞLU'NUN AİLESİNİ DE ZİYARET ETTİ

Bakan Göktaş, aynı trafik kazasında hayatını kaybeden, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileye başsağlığı dileklerini ileten Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Betül evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza sabırlar diliyorum. Mekanı Cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Politika 3-sayfa Güncel trafik

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları paylaştı

Sinvar'ın öldüğüne ikna etmek için bu fotoğrafı servis ettiler

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir? Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? 18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.