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Bakan Göktaş, Kaymakam Adaylarıyla Buluştu

Bakan Göktaş, Kaymakam Adaylarıyla Buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya gelerek, onların özverili çalışmalarının önemine vurgu yaptı ve sosyal yardımların etkili bir şekilde ulaşması için desteklediğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaymakam adaylarıyla bir araya geldi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mülki idare yapısının en temel taşlarından olan kaymakam adaylarımızla bir araya geldik. Her birinin özverili çalışmalarıyla üstlendiği görevi layıkıyla yerine getireceğine ve sosyal yardımlarımızın etkili ve hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacaklarına inancım tam. İnsanların hayatına dokunmak, iz bırakmak ve anlamlı bir hikaye yazmak için çıktıkları bu yolda her birine gönülden başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş

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