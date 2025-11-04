Bakan Göktaş Katar'da 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu ve büyükelçilik mensupları tarafından karşılanan Göktaş, Büyükelçilik Şeref Defteri'ni de imzaladı.

Bakan Göktaş, yarın Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Genel Kuruluna hitap edecek.