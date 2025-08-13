Şehit Aileleri 'Terörsüz Türkiye' Sürecinin Mimarları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ailelerinin "Terörsüz Türkiye" sürecinin mimarı olduğunu, bu süreçte herhangi bir pazarlığın, şehitlerin emanetine, aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir konunun gündeme gelmediğini belirterek, buna asla fırsat vermeyeceklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geliyor.

Bu kapsamda bir dizi ziyaret için bulunduğu Karabük'te şehit aileleriyle "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nda buluşan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti, ailelerle yakından ilgilendi.

Göktaş, programda yaptığı konuşmada, "Burada özellikle vurgulamak isterim ki hiçbir şekilde bu süreçte herhangi bir pazarlık, şehitlerimizin emanetine, aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir konunun gündeme gelmediğini ve bizlerin buna asla fırsat vermeyeceğini özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler bizim başımızın tacısınız." ifadelerini kullandı.

"Siz bu sürecin mimarısınız"

Türkiye'nin terörden çok çektiğini vurgulayan Göktaş, "Bu süreç sizlerle beraber yürütmemiz gereken bir süreç. Sizler olmadan olmaz. Siz bu sürecin mimarısınız. Siz bu süreçten ayrı değilsiniz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"İstiyoruz ki 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bütün ülke, barış, huzur, kardeşlik, dayanışma ve daha güçlü şekilde ilerlemeye devam edelim. Biz istiyoruz ki yıllarca bu topraklar üzerinde oluşturulan hesaplar artık son bulsun. Hiçbir annenin gözyaşı akmasın. Hiçbir evlat baba hasretiyle yanmasın. Hiçbir eş, 'Ben bundan sonra ne olacağım?' diye ağlamasın. Her daim yanınızdayız. Dün olduğu gibi bugün de yanınızda olmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim."

Açıklamada, şehit ailelerinin "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediklerini ve devletin yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, sürece öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ilettikleri belirtildi.