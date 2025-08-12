Bakan Göktaş, Karabük'te Esnafı Ziyaret Etti ve Nikah Törenine Katıldı

Bakan Göktaş, Karabük'te Esnafı Ziyaret Etti ve Nikah Törenine Katıldı
Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karabük'te esnaf ile bir araya gelip sohbet ettikten sonra nikah törenine katıldı.

ESNAFI GEZDİ, NİKAHA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karabük'te valilik ziyaretinin ardından esnafı gezip, sohbet etti. Bakan Göktaş, ardından Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat üyelerini ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Göktaş, son olarak Karabük'te evlilik kredisinden faydalanan Fatmanur Satuk-Yasin Özdal çiftinin Beşbinevler Belediye Salonu'ndaki nikah törenine katıldı.

