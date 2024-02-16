Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Kadın girişimciliğini destekliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimciliğini desteklediklerini belirterek, "Kadın ve annelerin şefkati ve sağduyusu, halkımıza hizmette her zaman ilham aldığımız duygulardan oldu. Özellikle yaşlı ve engelli bireylerin bakımıyla yakından ilgilenen kadınlarla biz de huzurlu bir nefes alıyoruz." dedi.

Göktaş, bir termal otelde düzenlenen "Kadınlarla Büyük Afyonkarahisar Yolunda Buluşması"nda, kadınların desteğiyle nice engelin aşıldığını, nice başarılara ulaşıldığını anlattı.

Kadınlar her zaman çalışarak, üreterek güçlendiğini belirten Göktaş, "Bugün yine işimiz çok. Milletimizin varlığını koruyan ve geleceğini inşa edecek nesilleri yetiştirmek için her alanda bütün samimiyetimizle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Göktaş, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren cesur ve azimli kadınların çalışmalarıyla hızla tanındığını, büyüdüğünü dile getirdi.

AK Parti olarak kadın bakış açısının sağladığı bütüncül yaklaşımla insan odaklı politikalar belirlendiğini aktaran Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin gönül hanesine bir anne, bir abla, kız kardeş ya da evlat olarak girmeyi başardık. Kuşaktan kuşağa, milletimizden hiç kopmadan milletimiz için çalıştık. Kadın Kolları, AK Parti siyasetinin dinamiklerini illerimize doğrudan yansıtıyor. Şehrimizde siyasetin dışında girişimci ve esnaf olarak ticari faaliyetler yürüten kadınlarımız da var. Kadınların ekonomik hayata dahil olması, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayan çok önemli etkenlerden biri. Aynı zamanda ülkemizin kalkınma hızının artmasına ve refah seviyemizin yükselmesine de önemli bir katkı sunuyor. Biz de Bakanlık olarak kadın girişimciliğini sonuna kadar destekliyoruz. Kadın ve annelerin şefkati ve sağduyusu, halkımıza hizmette her zaman ilham aldığımız duygulardan oldu. Özellikle yaşlı ve engelli bireylerin bakımıyla yakından ilgilenen kadınlarla biz de huzurlu bir nefes alıyoruz. Elbette üstlendikleri bu hassas görevlerde onları yalnız bırakmıyoruz."

"Ailelere sunduğumuz istihdam haklarıyla onları devletimizin himayesine aldık"

Göktaş, gerek yaşlı gerek engelli vatandaşlar için sağladıkları kurumsal bakım hizmetleriyle gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Evde bakım yardımıyla ailelerin sorumluluğunu paylaştıklarına dikkati çeken Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Millet için unutulmaz fedakarlıklar yapan şehit ve gazi ailelerini de hiçbir zaman unutmadık. Aziz şehitlerin yadigarı anne babaları, eş ve çocukları için birçok sosyal hizmetimizde öncelik tanıdık. Ailelere sunduğumuz istihdam haklarıyla onları devletimizin himayesine aldık. 20 yılı aşkın süredir milletçe birlik beraberlik ruhunu güçlendirdik. Artık hep beraber büyük Türkiye hedeflerine daha kolay ulaşacağımıza inanıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerine aynı birlik ruhu ve hizmet aşkıyla hazırlanıyoruz. Afyonkarahisar'a 2003-2023 döneminde yaklaşık 4,47 milyar lira sosyal yardım tahsis ettik. Siyasette kadın vizyonuyla kapsayıcılığımız artıyor. Ticari ve ekonomik faaliyetlerimiz kadın girişimciliğiyle bereketleniyor. Sivil toplum örgütlerimiz kadın duyarlılığıyla insanımızın yüreğine dokunuyor. Şehit annelerimizin dualarıyla yollarımız açılıyor. Biz de hem sosyal politikalarımız hem kadınlara sunduğumuz hizmetler hem de söylemlerimizle bu çabayı görünür kılmaya özen gösteriyoruz. Kadınlarla omuz omuza güçlenen milletimizin Türkiye Yüzyılı'nda da önemli başarılara ulaşacağına inanıyorum."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Göktaş'a hediye takdim edildi.