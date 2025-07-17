Bakan Göktaş: Kadınların sesi olmaya devam edeceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1'inci Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Tüm kuşatıcılığımızla ülkemizin her yerindeki kadınların sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla 8 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nun 1'inci Toplantısı, Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve davetliler katıldı.

'4 BAŞLIKTA ALT KOMİTELER OLUŞTURULACAK'

Programda konuşan Bakan Göktaş, düzenlenen toplantı ile tüm bakanlık çalışmalarını yerelde kapsayıcı hale getirerek, kadınlara yönelik hizmetleri daha etkin yürüteceklerini belirterek, "Merkezden yerele kurumlar arası eşgüdümü güçlendirerek sahaya yansımasını hızlandırmayı amaçlıyoruz. 81 ilimizde vali başkanlığında oluşturulan koordinasyon kurulları ile kadının güçlenmesine yönelik politikalarımızın yerelde uygulanmasını ve sürekli takibini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca kadın-erkek fırsat eşitliğinin tüm ulusal plan, program ve strateji belgelerine entegre edilmesi yönünde güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Böylece 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızın da somut sonuçlar doğuracak şekilde uygulanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Bakan Göktaş ayrıca Koordinasyon Kurulu bünyesinde 4 başlıkta alt komiteler oluşturulacağını işaret ederek, "Bu komiteler, Bakım Sorumlulukları ve İş-Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Alt Komitesi, İklim Değişikliği, Çevre ve Kadınların Rolü Alt Komitesi, Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temsiliyetinin Güçlendirilmesi Alt Komitesi ve Yerel Kalkınma Alt Komitesidir. Her bir başlık, çalışmalarımızı oldukça geniş alanda sürdürdüğümüze örnek teşkil etmektedir. Tüm kuşatıcılığımızla ülkemizin her yerindeki kadınların sesi olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

BAKAN TUNÇ: KADINLARIN YARGI HİZMETLERİNE KATILMASINI ÖNEMSİYORUZ

Bakan Tunç ise kadınların, hayatın tüm alanlarındaki fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla güçlü adımlar attıklarını söyleyerek, "Son 23 yıldır kadın haklarını korumak ve güçlendirmek için birçok yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Anayasada, Türk Medeni Kanunu'nda, İş Kanunu'nda, Türk Ceza Kanunu'nda ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da reform niteliğinde yasal düzenlemeler gerçekleştirdik. Anayasamızda kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu, devletin bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğuna ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik. Yine anayasada kadınlara yönelik 'pozitif ayrımcılık' ilkesini getirdik. TBMM bünyesinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun kurulmasına öncülük ederek etkili bir şekilde çalışmasını sağladık" diye konuştu. Bakan Tunç ayrıca Adalet Bakanlığı olarak, kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını çok önemsediklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda; 2002 yılında kadın hakim ve savcı sayısı 1847 iken; bugün bu sayıyı yüzde 433 oranında artırarak 9 bin 848'e çıkardık. Yargı teşkilatında görev yapan kadın hakim-savcı sayısının toplam hakim-savcı sayısına oranı yüzde 38,5'tir. Halihazırda toplam 3 bin 620 olan hakim ve savcı adayı ve yardımcısının 1755'i, yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Adalet teşkilatımızda görev alan 95 bin 104 personelden 45 bin 750'si, yaklaşık yarısı kadın personelden oluşmaktadır" dedi.

BAKAN KACIR: HEDEFİMİZ, 'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN TÜRK KADININ YÜZYILI OLMASI

Bakan Kacır da bakanlık olarak Türkiye'de kadınların bilim ve teknolojide daha da fazla yer alması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi için gerekli adımları attıklarını söyleyerek, "Son 23 yılda TÜBİTAK eliyle, bilim insanlarına yönelik destek programlarımız kapsamında 200 bin kadın araştırmacıya 22,4 milyar lira destek verdik. Bu yıl Bilim İnsanı Destekleme Programımız kapsamında destek verdiğimiz araştırmacıların içinde kadınlar oranı yüzde 57'ye erişti. Yine son 23 yılda Akademiye yönelik programlarımızda 21 binden fazla kadın araştırmacımızı destekledik. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nin önemli başlıklarından biri olarak Kadın Girişimciliği İnisiyatifi'ni başlattık. KOSGEB programlarımızda kadın istihdamını önceliyoruz. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık sunuyor daha fazla destek oluyoruz. Kadın istihdamı ve kadın girişimciliğini, ülkemizde bölgesel kalkınmanın lokomotifi olan kalkınma ajanslarımızın 2024-2025 dönemi ana teması olarak belirledik. Bu kapsamda desteklediğimiz yerel kalkınma projeleriyle 8 bin 550 kadını istihdama kazandırdık. 8 bin 332 kadın girişimciyi destekledik. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programıyla kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik 227 projeye 1,8 milyar lira destek olduk" dedi.

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kadınların üretim ve girişimcilik başta olmak üzere her alandaki varlığını güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Kadınların her alanda önünü açacak uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla sürdüreceğiz. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımı için kamu kurumlarıyla, sivil toplumla yakın iş birliği içinde hareket edemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, 'Türkiye Yüzyılı'nın Türk kadının yüzyılı olmasıdır" diye konuştu.

'ÖĞRETMENLERİMİZİN YÜZDE 62'Sİ KADIN'

Bakan Tekin de toplantı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na düşen görevleri 4 başlık halinde değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bunlardan bir tanesi kadının güçlenmesi açısından en olmazsa olmaz kriterlerimizden bir tanesi eğitim öğretim hayatı içerisinde kızlarımızın güçlü ve başarılı bir akademik eğitim süreçlerini yaşamış olmalarıdır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında liselerde kızlarımızın okullaşma oranı yüzde 42 idi. Bugün bu oran yüzde 90'lara çıkmış durumda, ben bunu çok önemsiyorum. Bugün kadının güçlenmesi ile ilgili konuşuyorsak eğer, kızlarımızın eğitim ve öğretim hayatlarının içerisine dahil olması ve başarılı bir eğitim alması bunun olmazsa olmaz şartlarından bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadın istihdamının en yoğun olan bakanlıklardan bir tanesi olduğunu belirten Tekin, "Toplam personelimiz içerisinde kadınlarımızın oranı yüzde 58,75, öğretmenlerimizin arasında ise bu sayı yüzde 62,46. Bu da bizim için gurur verici bir vesile. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendinin başkanlığını yürüttüğü bu koordinasyonda MEB olarak kadınlarımızın güçlenmesi için sahip olduğumuz binlerce yıllık devlet ve toplum geleneğinde kadınlarımızın sahip olduğu başat konumun yeniden egemen olması için üstümüze düşeni yapmak istediğimizi taahhüt ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,