Bakan Göktaş: Kadınlara ve gençlere yönelik projeleri kıymetli görüyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara ve gençlere yönelik projeleri kıymetli gördüklerini belirterek, "İstihdamı dönüştürmek, çağın mesleklerinde kadınların görünürlüğünü artırmak açısından bu adımlar çok kıymetli." dedi.

Göktaş, Turkcell Küçükyalı Plaza'da düzenlenen "Geleceği Yazanlar 10. Yıl Programı"nda yaptığı konuşmada, mezuniyeti vesilesiyle buluştuğu siber güvenliğin süper kadınlarının, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak enerjisini görmekten dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Toplumsal kalkınmanın temelinde işbirliği ve birlikteliğin yattığını vurgulayan Göktaş, "Özel sektörün dinamizmi ve yenilikçi yaklaşımları, kamu sektörünün istikrarı ve geniş erişimi, sivil toplumun gönüllülük ve hedef odaklılığı, akademinin bilgi birikimi ve araştırma gücü, hepsi bir araya geldiğinde sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan güçlü sinerjiyi yaratır." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, söz konusu sinerjiyi beslemek ve geliştirmek adına teknolojiyi ve yaratıcı fikirleri kalkınmanın merkezine yerleştirdiklerini, teknolojinin sadece iş yapış biçimlerini değil yaşam tarzlarını da farklılaştırdığını kaydetti.

Bugün dünyanın dönüşüm geçirdiği bir dönemi yaşadıklarını dile getiren Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok döneme göre bizim yaşadığımız çağın ayrışan tarafı çeşitlilik ve hız. Birçok başlıkta çok hızlı değişimlere şahit oluyoruz. Turkcell Geleceği Yazanlar Platformu da bu anlamda önemli bir iş yapıyor. Bu platform ile web portalı üzerinden şimdiye kadar yaklaşık 10 milyon kullanıcıya ulaşılmış ve 280 bin sertifika verilmiş. Turkcell'in bu girişimi, teknolojinin dönüştürücü gücünü herkes için erişilebilir kılarak, özellikle kadınları ve gençleri dijital dönüşüm sürecine dahil ediyor. Bu kıymetli proje Veri Bilimi, Siber Güvenlik gibi alanlarda kadınlardan oluşan donanımlı bir kadroyu ülkemize kazandırıyor."

"Kadınlara ve gençlere yönelik projeleri özellikle kıymetli görüyoruz"

Bakan Göktaş, dijital vatan ve dijital sınırların korunmasının, çağın gerekleri arasında olduğunu belirterek, kadın istihdamını çeşitlendiren, vizyoner bir bakışla kadınlara yönelik büyük bir hizmet gerçekleştiren Turkcell'i tebrik etti.

Dijital dünyada, veri güvenliği kadar mahremiyetin sınırlarını korumanın da önemli bir güvenlik meselesi olduğuna dikkati çeken Göktaş, şu görüşleri paylaştı:

"Dijitalleşmenin getirdiği risklere karşı birey olarak kendimizin, çocuklarımızın, ailemizin mahremiyetine sahip çıkmak büyük önem arz ediyor. Küresel teknoloji şirketleri için kullanışlı birer 'veri paketçiği' olmaktan çıkıp insan kalabilmek için bu konuda hepimize sorumluluk düşüyor. Bakanlık olarak dijital fırsatları değerlendirme kadar dijital risklerle mücadeleyi de çok önemsediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu alanda kadınların özgün bakışının, hassasiyetlerinin fark yaratacağına inanıyorum."

Göktaş, Geleceği Yazanlar Platformu'nun, farklı formatlara yeni başlıklar açan bir proje olduğunu, projenin temelinde hayata geçirilen yan etkinliklerin her birinin ayrı bir proje değerinde olduğunu dile getirdi.

Platformun istihdamı çeşitlendirmek anlamında da kıymetli bir iş yaptığını kaydeden Göktaş, "Kadınlara ve gençlere yönelik projeleri özellikle kıymetli görüyoruz. İstihdamı dönüştürmek, çağın mesleklerinde kadınların görünürlüğünü artırmak açısından bu adımlar çok kıymetli." diye konuştu.

"Gençlere yatırım geleceğe yatırım"

Bakanlık olarak hizmet ve destek yelpazesi içerisinde genç kadınların ekonomik hayata katılımlarına yönelik önemli projeler yürüttüklerini aktaran Göktaş, "İl müdürlüklerimizin koordinasyonunda finansal konuların ve risklerin anlaşılması, farkındalığın artırılması amacıyla 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri' gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 81 ilde 291 etkinlik ile 748 bin 856 katılımcıya ulaştık ve eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın öncülüğünde, özel sektör işbirliğinde 2016 itibarıyla yürüttükleri, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin her alanda desteklendiğini anlattı.

Gençlere yatırımın geleceğe yatırım olduğunu vurgulayan Göktaş, "En iyi öğretmen tecrübedir. Genç kızlarımızın hayallerindeki mesleklerin ulaşılabilir olduğunu görmeleri için rol model kadın bilim insanlarıyla buluşmalar gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, projede emeği geçe herkese teşekkür etti.