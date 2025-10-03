'AİLE VE GENÇLİK FONU'NA YENİ BAŞVURULARI ALDIK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar programı kapsamında AK Parti İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda Bakan Göktaş, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Göktaş, "159 bin 119 çiftimiz Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Dün itibarıyla yeni başvuruları aldık. 18- 25 yaş arasındaysa çiftimiz alınan destek 250 bin liraya yükseltildi. 26- 29 yaş arasındaysa başvuran çiftimiz de 200 bin lira bir desteğe sahip olacak. Bu kapsamda bizler de aileyi güçlendiren, aileye destek olan her bir çalışmada da inşallah çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Bakan Göktaş, programının ardından kentten ayrıldı.

Haber- Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,