Bakan Göktaş, 'Kadınlar İçin Enerji Okulu' kapanış programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Hedefimiz, geleceğin enerji sektöründe, kadınların liderliğiyle daha güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya oluşturmaktır. Biz kadının güçlenmesini, toplumsal ilerleme ve kalkınma süreci için vazgeçilmez bir temel olarak görüyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Kadınlar İçin Enerji Okulu" kapanış programında yaptığı konuşmada, bugün, büyük bir emeğin ve kararlılığın finaline tanıklık ettiklerini, bu yolculuğun bir kadının kişisel fark edişiyle başladığını belirtti.

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Ünal Öngören'in enerji sektörüne adım attığında, bu alanda kadınların yok denecek kadar az olduğunu gördüğünü, bu boşluğu sadece tespit etmekle kalmayıp çözümün bir parçası olmak istediğini dile getiren Göktaş, bu arayışın herkesin ortak gururuna dönüştüğünü anlattı.

Göktaş, Öngören'in enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak için bu fikri kendileriyle paylaştığında hiç tereddüt etmeden destek olduklarını, İstanbul Kültür Üniversitesinin akademik birikimiyle bu eğitim programını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bu programın Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkati çeken Göktaş, "Yoğun bir süreç ve eğitim programı geçirdiniz. 'Kadınlar için Enerji Okulu'nu başarıyla tamamladınız. Sizleri yürekten kutluyorum. Bugün sizlerle birlikte, sadece bir eğitimi değil, başlattığımız dönüşüm hareketini büyütmenin heyecanını yaşıyoruz. Aynı zamanda kadınların enerjisiyle güçlenen bir sektörün ve daha adil bir geleceğin ilk adımlarına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Kadınların gücüne güç katan herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Enerji sektörünün günümüzün en stratejik ve dinamik alanlarından biri olduğunu aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Sanayiden ulaşıma, tarımdan hizmet sektörüne kadar tüm ekonomik faaliyetler güvenilir, sürdürülebilir ve uygun maliyetli enerji kaynaklarına erişime bağlıdır. Bu anlamda, sadece ekonomik büyümenin lokomotifi olmakla kalmaz. İstihdam oluşturma gücüyle bireylerin yaşam kalitesini de yükseltir. Ülkelerin kalkınmasına doğrudan ivme kazandırır. Fakat enerji sektörüne baktığımız zaman gerek dünyada gerekse ülkemizde kadın temsilinin hala düşük olduğunu görüyoruz. Bir araştırmaya göre, ülkemizde bu alanda istihdam edilen kadın oranı yüzde 20,7'dir. Yönetici kademelerinde bulunan kadın oranı ise yüzde 27,4'tür."

Bakan Göktaş, bu verilerin Kadınlar için Enerji Okulu Projesi'nin önemini bir kere daha ortaya koyduğunu belirterek, tüm katılımcıların aldığı eğitimle enerjinin temel prensiplerinden yenilenebilir enerjiye kadar birçok önemli konuda bilgi sahibi olduklarını vurguladı.

Katılımcıların teknik bilgilerin yanı sıra sektördeki fırsatlar, zorluklar ve kadınların bu alandaki rolü üzerine kapsamlı bir bakış açısı kazandığına değinen Göktaş, "Hedefimiz geleceğin enerji sektöründe kadınların liderliğiyle daha güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir dünya oluşturmaktır. Biz, kadının güçlenmesini, toplumsal ilerleme ve kalkınma süreci için vazgeçilmez bir temel olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'yi kadınlarla birlikte büyüttük, kalkındırdık. Türkiye Yüzyılı'nı da yine kadınlarla birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımız bu inancımızın en güçlü ifadesidir."

"2025 yılında da eğitim, mentörlük ve ödüllerle kadın girişimcileri desteklemeyi sürdürüyoruz"

Bakan Göktaş, 8 Mart'ta, Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurdukları "Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu"yla da çalışmalarını daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturduklarını, böylece kadınların tüm alanlarda etkin katılımını destekleyen politikaların Türkiye'nin dört bir yanında uyum içinde uygulanmasını sağlayacaklarını söyledi.

Bu politikalardan birinin de kadınlar ile kız çocuklarına, yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu iş gücü piyasasında öne çıkmalarını sağlayacak yeni beceri ve yetkinlikler kazandırmak olduğuna işaret eden Göktaş, "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı' bu alanda yürüttüğümüz önemli çalışmalardan biridir. Program boyunca kadın girişimcilerimiz uzman mentörlerle çalıştı, eğitim aldı. Bakanlık olarak, temiz teknoloji alanındaki projelerini desteklemek için 4 kategoride özel ödüller verdik. 2025 yılında da eğitim, mentörlük ve ödüllerle kadın girişimcileri desteklemeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadınların e-ticaret alanındaki faaliyetlerini artırmaları için özel sektörle işbirlikleri geliştiriyoruz"

Göktaş, 2016'dan bugüne, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi"yle daha fazla kız öğrencinin mühendislik alanında yer almalarını teşvik etmek amacıyla burs, eğitim ve rehberlik destekleri sunduklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Benzer şekilde, NEET (ne eğitimde ne istihdamda) kadınların, yapay zeka ve veri bilimi geliştirme programımızla yeteneklerini geliştirmelerine destek oluyoruz. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüyle üniversiteli kız öğrenciler ile kadınların mesleki yetkinliklerini artırarak istihdamlarını destekliyoruz. Aynı zamanda kadın kooperatiflerine ürünlerini geliştirmeleri ve pazarlamaları için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunuyor, onları güçlendiriyoruz. 'IPARD Proje Hazırlama Eğitimi'yle kadın girişimcilerimizin ve kadın kooperatiflerinin kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra kadınların e-ticaret alanındaki faaliyetlerini artırmaları için özel sektörle işbirlikleri geliştiriyoruz."

Göktaş, "2025 Aile Yılı"nda kadınların toplumda değişimin öncüsü olmalarını sağlayacak vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kadınların bilgiyle donatıldığı, yetkinliklerini cesaretle ortaya koyabildikleri her alanda değişimin kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Enerji sektöründe başlattığımız bu dönüşüm, sadece sektördeki kadın temsilini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda geleceğimizin mimarı olacak kadın liderlerin yetişmesine, toplumumuzun daha adil ve yenilikçi yarınlara kavuşmasına imkan tanıyacak. Böylece sizler ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendiren güçlü birer aktör olacaksınız. Birazdan proje kapsamında eğitim alan tüm katılımcılarımıza sertifikalarını takdim edeceğiz. Bu belgelerle, kariyer yolculuğunuzda sağlam adımlarla ilerlemenin kapılarını aralayacağız."

"Enerji sadece santrallerde değil, kadınların bilgeliğinde de üretilir"

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Öngören, sadece enerji üreten bir kurum olmanın ötesinde topluma, kadına ve geleceğe yatırım yapmayı da sorumluluklarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Bu sorumluluk duygusuyla yola çıktıklarını aktaran Öngören, "Enerji sadece santrallerde değil, kadınların bilgeliğinde de üretilir, güçlendirilmiş varlığında da üretilir.' dedik. Dolayısıyla kadınların, özellikle teknik alanlarda ve enerji sektöründe hak ettikleri yerleri almaları için bir adım atmak istedik. Çünkü biliyoruz ki kadınların iş gücüne katılımı sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını da beraberinde getirir." dedi.

"Alternatif Enerji Kaynakları Programı'yla nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye devam ediyoruz"

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, Enerji Okulu eğitimlerine başlarken bugünü hayal edip, yola çıktıklarını anlattı.

Üniversite olarak enerji yönetimini, özellikle mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ile fen-edebiyat fakültelerinde lisans düzeyinde müfredatlarına dahil ettiklerini belirten Yüksektepe, "Ayrıca meslek yüksekokulumuzda yer alan Alternatif Enerji Kaynakları Programı'yla bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye devam ediyoruz. Ancak bu programlara baktığımızda, kadın öğrencilerin oranının yalnızca yüzde 23 olduğunu görüyoruz. Bu durum, enerji sektöründe kadınların daha fazla yer almasının artık bir toplumsal sorumluluk haline geldiğini gösteriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.