Üye Girişi
Haberler

Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede ŞÖNİM Müdürleriyle Toplandı

Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede ŞÖNİM Müdürleriyle Toplandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi müdürleriyle online bir toplantı gerçekleştirerek, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar ve önleyici tedbirler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) müdürleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede 81 ilimizde danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdiğimiz 82 ŞÖNİM müdürümüzle, online toplantı aracılığıyla bir araya geldik. Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek hizmetlerimizin kalitesini artırmaya dair istişarelerde bulunduk. Bakanlık olarak, kadının temel haklarını ihlal eden şiddete karşı, sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Politika Güvenlik Sağlık Güncel

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa akın etti

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.