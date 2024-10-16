Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede ŞÖNİM Müdürleriyle Toplandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) müdürleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede 81 ilimizde danışmanlık ve rehberlik hizmeti verdiğimiz 82 ŞÖNİM müdürümüzle, online toplantı aracılığıyla bir araya geldik. Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek hizmetlerimizin kalitesini artırmaya dair istişarelerde bulunduk. Bakanlık olarak, kadının temel haklarını ihlal eden şiddete karşı, sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.