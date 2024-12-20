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Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Dili Dönüşecek

Bakan Göktaş: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Dili Dönüşecek
Haberler
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Haberler
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılacak çalışmaların önemine değinerek, medyanın dilinin dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. STK'lerle işbirliği içinde olacaklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği yaparak medyanın dilini dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürütecek, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz." dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti.

Gerçekleştirdikleri toplantıda, başta kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlendirilmesi olmak üzere pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede güç birliği yaparak medyanın dilini dönüştürmeye yönelik çalışmalar yürütecek, koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Toplumun her kesimini kapsayan bir anlayışla hareket ederek, sorunların tespiti, dile getirilmesi ve çözümünde önemli bir role sahip olan STK'lerin tecrübelerinden faydalanmaya ve çözüm odaklı projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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