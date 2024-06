Bakan Göktaş: "Kadınların evde, iş yerinde, sosyal hayatta maruz kaldığı şiddeti önlemek için gerekli her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz"

ANKARA - ANKARA Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İnsan yaşamının her alanında huzur ve barış ortamını tehdit eden şiddet olgusu karşısında, siyaset üstü bir duruş benimsiyoruz. Bakanlık olarak, kadınların evde, iş yerinde, sosyal hayatta maruz kaldığı şiddeti önlemek için gerekli her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ikinci kez gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Göktaş, kadınlara yönelik şiddetle çok yönlü, bütüncül, kapsayıcı plan ve politikalarla mücadele ettiklerini ve bu konuda gereken tüm tedbirleri almaya devem edeceklerinin altını çizdi.

Kadınların maruz kaldığı şiddetin ve sorunların kaynağının belli bir kültür, inanç ve coğrafya olmadığını söyleyen Bakan Göktaş, "Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında yayımladığı rapora göre dünyada her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 40'ından daha azı yardım talep ediyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet; yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel insan haklarını ihlal ettiği gibi, aile ve toplum üzerinde de derin yaralar açıyor. Kadına yönelik şiddet fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan can yakıcı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bir zihniyet dönüşümü gerekiyor. İnsan yaşamının her alanında huzur ve barış ortamını tehdit eden şiddet olgusu karşısında, siyaset üstü bir duruş benimsiyoruz. Bakanlık olarak, kadınların evde, iş yerinde, sosyal hayatta maruz kaldığı şiddeti önlemek için gerekli her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. 6284 sayılı Kanunu ile bu mücadelede dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahibiz. Tüm boyutlarını göz önünde bulundurarak şiddetle mücadelemizi, güçlü bir yasal zeminde büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz"

Hayata geçirdikleri her yenilikçi uygulamayla kadının siyasal, sosyal ve ekonomik statüsünü güçlendirmeye gayret ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Bugün sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi etkili bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. 2021-2025 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımız bu konuda bize bir yol haritası sunuyor. 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet üzerine inşa edilen bu eylem planı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 81 ilimizdeki şiddet mağdurları için çok yönlü tedbirler alıyoruz. Bu kapsamda ülke genelindeki 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz, 411 Şiddetle Mücadele İrtibat Noktamız ile önleyici hizmetler sunuyoruz" diye konuştu.