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Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Bakan Göktaş, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelerde bulundu. Bakan Göktaş, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanacağının altını çizerek, toplumsal seferberlik vurgusuyla çalışmaların süreceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlara yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelerek, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin istişarelerde bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadın odaklı çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarını, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda istişarelerde bulunmak üzere Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u en etkin şekilde uygulama iradelerini büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu can yakıcı meseleyi çözmek ve güvenli bir toplum inşa etmek için toplumsal seferberlik ruhuyla çalışmaya ve tüm paydaşlarla işbirliği ve istişare mekanizmalarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddetin gündemimizden tamamen çıkması için topyekun mücadele azmiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Sivil Toplum Politika Güncel Kadın

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